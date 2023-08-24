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Объявлен расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор

Сбор начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.
24 августа 2023 12:42
автор: Виталий Овсянников

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор.

В него вошли 36 игроков.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо», Москва)

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва)

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба – «Урал», Екатеринбург), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва). Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).

Сбор начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено позже.

источник: «Советский спорт»
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