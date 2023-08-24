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«Абаскаль поплыл». Ловчев раскритиковал наставника «Спартака» после поражения от «Зенита»

Сине-бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 3:1.
24 августа 2023 12:47
автор: Виталий Овсянников

Популярный футбольный эксперт Евгений Ловчев, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал работу наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Сейчас очень много критики — и не «Спартака», а Абаскаля. Но я ведь говорил на старте чемпионата, когда пропускали по 2-3 мяча, что нельзя с такой обороной выиграть золото. Ну не будешь ты каждый матч забивать по 4-5 голов! Дикий дисбаланс между обороной и атакой. То, что я увидел в этом матче, характеризует стратегическую слабость Абаскаля. При этом я вижу, что он продолжает учиться, и именно он лучший тренер «Спартака» за последние годы. Просто Гильермо, на мой взгляд, немного поплыл», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Добавим, по итогам пяти проведённых туров в Российской Премьер-Лиге «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Зенит» находится на две позиции выше (4), имея в своём активе десять очков.

источник: «Советский спорт»
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