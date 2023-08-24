Месси выиграл все матчи в составе «Интер Майами»

«Интер Майами» выиграл все матчи, когда в них участвовал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Некоторые победы были одержаны не в основное время, как полуфинал Открытого кубка США, в котором «Интер Майами» прошел «Цинциннати» в серии пенальти (3:3, 5:4).

Контракт 36-летнего аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

В составе нового клуба Месси забил десять голов и отдал три голевые передачи. Ранее Лионель завоевал первый трофей в истории «Интер Майами», обыграв в финале Кубка лиг «Нэшвилл» (1:1, 10:9, пен.).