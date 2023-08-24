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Агент Головина: Александр всегда рад приезжать в сборную России

Сбор начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.
24 августа 2023 13:06
автор: Виталий Овсянников

Футбольный агент Александр Клюев, клиентом которого является Александр Головин, прокомментировал вызов полузащитника «Монако» в сборную России на сентябрьский сбор.

«Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов ли в сентябре будет приехать в распоряжение сборной? Конечно, готов. Если попадёт, конечно, приедет. Он всегда рад приезжать в сборную», — сказал Александр Клюев в интервью изданию «Чемпионат».

Сбор начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских встречах будет объявлено позже.

источник: Чемпионат.com
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