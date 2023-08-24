«Сочи» могут запретить играть на стадионе «Фишт» из-за плохого поля

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила, что направила комиссию на стадион «Фишт», являющимся домашним для «Сочи».

Решение об анализе качества поля было принято по итогам 5-го тура РПЛ против «Ростова» (4:0).

«В настоящее время температура в корнеобитаемом слое газона колеблется в районе 30 градусов, наблюдается тенденция на ее снижение», - говорится в сообщении пресс-службы Лиги.

РПЛ заявляет, что «Сочи» начал комплекс мероприятий, чтобы следующий домашний матч чемпионата России против «Локомотива» состоялся на стадионе «Фишт». Игра назначена на 27 августа.