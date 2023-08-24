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Стали известны судьи, назначенные на матчи 6-го тура РПЛ

РФС назначил судейские бригады на встречи шестого тура чемпионата России.
24 августа 2023 13:42
автор: Виталий Овсянников

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые обслужат матчи 6-го тура Российской Премьер-лиги.

  • «Оренбург» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Виталий Мешков;
  • «Факел» — «Краснодар»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Артур Федоров;
  • «Зенит» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.
  • «Рубин» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Турбин;
  • «Спартак» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Павел Кукуян;
  • «Пари НН» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Василий Казарцев;
  • «Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Роман Галимов;
  • «Сочи» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Владислав Безбородов.

источник: РФС
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