Стали известны судьи, назначенные на матчи 6-го тура РПЛ

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые обслужат матчи 6-го тура Российской Премьер-лиги.
- «Оренбург» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Виталий Мешков;
- «Факел» — «Краснодар»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Артур Федоров;
- «Зенит» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.
- «Рубин» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Турбин;
- «Спартак» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Павел Кукуян;
- «Пари НН» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Василий Казарцев;
- «Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Роман Галимов;
- «Сочи» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Владислав Безбородов.
источник: РФС