«Удинезе» сделало предложение по трансферу Сазонова

Защитник «Динамо» пожет продолжить карьеру в итальянской команде.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бело-голубые получили предложение по 21-летнему футболисту от «Удинезе». Команда Серии А предлагает за Сазонова около 2 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах грузинского защитника заинтересованы «Бешикташ» и загребское «Динамо».

В текущем сезоне Сазонов провёл четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

В первом туре чемпионата Италии «Удинезе» уступило «Ювентусу» со счётом 0:3.