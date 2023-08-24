«Удинезе» сделало предложение по трансферу Сазонова

Защитник «Динамо» пожет продолжить карьеру в итальянской команде.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», бело-голубые получили предложение по 21-летнему футболисту от «Удинезе». Команда Серии А предлагает за Сазонова около 2 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах грузинского защитника заинтересованы «Бешикташ» и загребское «Динамо».
В текущем сезоне Сазонов провёл четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.
В первом туре чемпионата Италии «Удинезе» уступило «Ювентусу» со счётом 0:3.
источник: «Спорт-Экспресс»