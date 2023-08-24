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Карпин назвал причины отсутствия Кузяева и Захаряна в расширенном списке сборной России

Сбор начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.
24 августа 2023 14:04
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Валерий Карпин, возглавляющий сборную России, рассказал, почему в расширенном списке на ближайший сбор не нашлось место Далеру Кузяеву и Арсену Захаряну.

«Начну с Далера — он не вызван по объективным причинам, так как в последней товарищеской игре с Ираком получил красную карточку и, соответственно, дисквалифицирован на ближайший матч. Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, сбор пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября. Сборная России планирует провести два товарищеских матча. Ранее сообщалось, что РФС устно согласовал проведение в контрольной игры с Катаром.

источник: РФС
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