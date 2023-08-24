Нигматуллин пожелал Галицкому титул «Краснодара»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал клуб, за который он переживает.

«Хочется, чтобы при всех вложениях сил и души Галицкого, «Краснодар» добрался до титулов. Но пока чего-то все время не хватает. Так же было и в этом году в финале Кубка», - приводит «Газета.ru» слова Нигматуллина.

В текущем сезоне «Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 13 очков в пяти матчах. В Кубке России клуб Сергея Галицкого проиграл в первых двух матчах группового этапа.

Следующий матч «быки» проведут 25 августа, когда сыграют в гостях против «Факела» в 6-м туре РПЛ.