В «Сочи» высказались о возможном проведении матча РПЛ с «Локомотивом» на резервной арене

На домашнем стадионе «Сочи» работает комиссия РПЛ.

Ранее появилась информация, что на «Фиште» ухудшилось состояние газона. На поле есть проблемы с дренажом, температура в корнеобитаемом слое газона колеблется в районе 30 градусов.

Речи о проведении матча 6-го тура с «Локомотивом» на резервной арене пока не идёт.

«Матч прoйдёт на стадионе. Комиссия действительнo приехала, она сейчас на «Фиште». Покa о резервном стадионе на этот мaтч речи не идёт. Будем ждaть решения комиссии РПЛ. Всe видели игру с «Ростовом», с дрeнажом действительно есть проблeмы», — приводит «Матч ТВ» слова представителя пресс-службы «Сочи».

На данный момент южане занимают 11-е место в турнирной таблице. Набрав шесть очков в пяти матчах.