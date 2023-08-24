ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Сочи» высказались о возможном проведении матча РПЛ с «Локомотивом» на резервной арене

Игра должна состояться 27 августа.
24 августа 2023 14:31
автор: Александр Поволоцкий

На домашнем стадионе «Сочи» работает комиссия РПЛ.

Ранее появилась информация, что на «Фиште» ухудшилось состояние газона. На поле есть проблемы с дренажом, температура в корнеобитаемом слое газона колеблется в районе 30 градусов.

Речи о проведении матча 6-го тура с «Локомотивом» на резервной арене пока не идёт.

«Матч прoйдёт на стадионе. Комиссия действительнo приехала, она сейчас на «Фиште». Покa о резервном стадионе на этот мaтч речи не идёт. Будем ждaть решения комиссии РПЛ. Всe видели игру с «Ростовом», с дрeнажом действительно есть проблeмы», — приводит «Матч ТВ» слова представителя пресс-службы «Сочи».

На данный момент южане занимают 11-е место в турнирной таблице. Набрав шесть очков в пяти матчах.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч 3-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмас»
Матч состоится 25 августа.
24.08.2023 15:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Нигматуллин считает, что нынешний Кубок России заменил клубам еврокубки
Турнир проводится по этой системе второй год подряд.
24.08.2023 15:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, когда Карраскаль отправится над медосмотр для трансфера из ЦСКА в «Динамо»
Болельщики начали переживать из-за срыв перехода
24.08.2023 15:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
В «Удинезе» прокомментировали слухи об интересе к полузащитнику «Динамо» Сазонову
Ранее сообщалось, что итальянцы предложили за игрока 2 млн евро.
24.08.2023 15:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Стали известны итоги жеребьевки азиатской ЛЧ: Роналду сыграет в Таджикистане
Бензема, Неймар и Малком проведут матчи в Узбекистане.
24.08.2023 15:04
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Главу испанской федерации могут дисквалифицировать из-за поцелуя футболистки
Вероятное наказание.
24.08.2023 14:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
Анчелотти заявил, что «Реал» закончил работу на трансферном рынке
«Сливочные» больше не будут совершать покупки в этом году.
24.08.2023 14:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.