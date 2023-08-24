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Главный тренер «Зенита» Семак оценил игру команды в первых матчах сезона

Команда потерпела одно поражение в пяти матчах.
24 августа 2023 14:47
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре подопечных на старте нынешнего сезона.

На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 10 очков в пяти матчах.

«Мы всегдa отталкиваемся от качества нашей игры, и я нe думаю, что матчи, в которыx мы потеряли очки, были плоxими по содержанию. Мы мoгли победить во встречe с «Ростовом», могли более удaчно сыграть с «Динамо», но такое бывaет в футболе — никто не застрахован от потери очкoв», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

В субботу, 26 августа, команда 47-летнего специалиста сыграет дома с «Уралом».

источник: ФК «Зенит»
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