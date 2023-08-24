Педри пропустит старт Лиги чемпионов из-за травмы

Полузащитник испанской «Барселоны» Педри получил травму правого квадрицепса, сообщается на сайте каталонского футбольного клуба.

По данным издания Marca, 20-летний испанец предположительно выбыл на срок от четырех до шести недель. Из-за этого Педри скорее всего пропустит начало сезона Лиги чемпионов. Матчи первого тура группового этапа будут сыграны 19-20 сентября.

Педри провёл два матча нового сезона национального чемпионата и стал автором первого гола команды, открыв счет в игре первого тура с «Кадисом» (2:0).