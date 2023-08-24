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Педри пропустит старт Лиги чемпионов из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» получил повреждение в матче второго тура национального чемпионата.
24 августа 2023 14:42
автор: Александр Евграфов

Полузащитник испанской «Барселоны» Педри получил травму правого квадрицепса, сообщается на сайте каталонского футбольного клуба.

По данным издания Marca, 20-летний испанец предположительно выбыл на срок от четырех до шести недель. Из-за этого Педри скорее всего пропустит начало сезона Лиги чемпионов. Матчи первого тура группового этапа будут сыграны 19-20 сентября.

Педри провёл два матча нового сезона национального чемпионата и стал автором первого гола команды, открыв счет в игре первого тура с «Кадисом» (2:0).

источник: ФК «Барселона»
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