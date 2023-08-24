Анчелотти заявил, что «Реал» закончил работу на трансферном рынке

Итальянский специалист, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридцы полностью укомплектовали состав и больше не будут совершать трансферы в оставшийся период летнего трансферного окна.

«Мы закончили работу на рынке, новых игроков в «Реале» не будет. Состав укомплектован», — цитирует Анчелотти популярный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В летнее трансферное окно мадридский клуб купил Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», Арду Гюлера из «Фенербахче», Франа Грасию из «Райо Вальекано» и взял в аренду вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу.

Из «Реала» ушли Марко Асенсио и Карим Бензема.