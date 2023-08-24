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Главу испанской федерации могут дисквалифицировать из-за поцелуя футболистки

Вероятное наказание.
24 августа 2023 14:51
автор: Максим Скороходов

Стало известно, как могут наказать главу Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, поцеловавшего игрока женской сборной после победы на чемпионате мира.

Также в социальной сети распространилось видео, на котором функционер показывает неприличный жест при рядом сидящих королеве Испании Летисии и её 16-летней дочери Софии.

По данным El Mundo Deportivo, комитет по этике не будет требовать увольнения Рубиалеса, а лишь отстранит его на срок от двух до шести месяцев, после которого он сможет вернутьcя к работе.

Женский чемпионат мира прошёл в Австралии и Новой Зеландии, в финале сборная Испании победила Англию 1:0.

источник: El Mundo Deportivo
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