Главу испанской федерации могут дисквалифицировать из-за поцелуя футболистки

Стало известно, как могут наказать главу Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, поцеловавшего игрока женской сборной после победы на чемпионате мира.

Также в социальной сети распространилось видео, на котором функционер показывает неприличный жест при рядом сидящих королеве Испании Летисии и её 16-летней дочери Софии.

По данным El Mundo Deportivo, комитет по этике не будет требовать увольнения Рубиалеса, а лишь отстранит его на срок от двух до шести месяцев, после которого он сможет вернутьcя к работе.

Женский чемпионат мира прошёл в Австралии и Новой Зеландии, в финале сборная Испании победила Англию 1:0.