Нигматуллин считает, что нынешний Кубок России заменил клубам еврокубки

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин выразил мнение, что нынешний формат Кубок России заменяет клубам еврокубки.

Напомним, что система проведения турнира является многоступенчатой. Клубы РПЛ играют на групповой стадии, а затем плей-офф с возможностью второго шанса в случае поражения.

«Сейчас у наших клубов есть РПЛ и Кубок страны вместо еврокубков. Там есть возможность использовать и игроков скамейки. А вот по поводу медийных команд мне сказать нечего. Потому что есть футбол профессиональный, а есть любительский и медийный», — приводит «Газета.ru» слова Нигматуллина.

Добавим, что действующим победителем турнира является ЦСКА.