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Нигматуллин считает, что нынешний Кубок России заменил клубам еврокубки

Турнир проводится по этой системе второй год подряд.
24 августа 2023 15:22
автор: Александр Поволоцкий

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин выразил мнение, что нынешний формат Кубок России заменяет клубам еврокубки.

Напомним, что система проведения турнира является многоступенчатой. Клубы РПЛ играют на групповой стадии, а затем плей-офф с возможностью второго шанса в случае поражения.

«Сейчас у наших клубов есть РПЛ и Кубок страны вместо еврокубков. Там есть возможность использовать и игроков скамейки. А вот по поводу медийных команд мне сказать нечего. Потому что есть футбол профессиональный, а есть любительский и медийный», — приводит «Газета.ru» слова Нигматуллина.

Добавим, что действующим победителем турнира является ЦСКА.

источник: «Газета.Ru»
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