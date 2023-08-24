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Стало известно, когда Карраскаль отправится над медосмотр для трансфера из ЦСКА в «Динамо»

Болельщики начали переживать из-за срыв перехода
24 августа 2023 15:15
автор: Максим Скороходов

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал подробности перехода полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в московское «Динамо».

«По ситуации с Карраскалем. Между клубами никаких вопросов нет, сумма трансфера и этапы выплат согласованы. В данный момент «Динамо» решает рабочие вопросы по личному контракту футболиста и дополнительным условиям. Как только эти моменты будут урегулированы, Хорхе пройдет медосмотр. Мне говорят, что проблем быть не должно», - написал Конов в телеграм-канале.

26-летний Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта». Переход колумбийца обошелся армейцам в 6 млн евро.

В прошлом сезоне РПЛ хавбек отыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

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