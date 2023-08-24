Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч 3-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмас»

«Реал Сосьедад» опубликовал заявку на встречу в рамках 3-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмас».

В неё вошёл российский новичок клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян. Таким образом, 20-летний полузащитник может впервые выйти на поле в составе испанской команды.

Матч между «Реал Сосьедадом» и «Лас-Пальмасом» состоится завтра, 25 августа, в 20:30 (мск).

На текущий момент клуб из Сан-Себастьяна располагается на 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги с двумя очками в активе. В стартовых турах «Реал Сосьедад» разделил очки с «Жироной» (1:1) и «Сельтой» (1:1).