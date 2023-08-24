О'Мэлли: искренне верю, что могу победить Джервонту Дэвиса

Американский боец Шон О'Мэлли, в минувший уик-енд выигравший титул чемпиона UFC в легчайшем весе, прокомментировал свой возможный бой против непобеждённого боксера Джервонта Дэвиса.

«Это в первую очередь бизнес. Мне нужны крупные бои. Я знаю, на каком уровне находятся мои боксёрские навыки, и я всегда хорошо себя чувствовал в поединках с невысокими парнями вроде Дэвиса. Это будет большой бой, и я искренне верю, что могу в нём победить», — цитирует О'Мэлли ESPN.

Напомним, в минувшие выходные О'Мэлли нокаутировал американца Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом промоушена в легчайшем дивизионе.

Всего за карьеру в ММА Шон О'Мэлли одержал 17 побед и потерпел одно поражение.