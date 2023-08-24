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Анчелотти оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал» до конца этого лета

Тренер расставил все точки над «i».
24 августа 2023 15:57
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти призвал болельщиков не надеяться на подписание форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По крайней мере, летом 2023-го клуб не будет предпринимать попыток подписать игрока.

«Нет, я на 100% исключаю это. Думаю, наш состав сформирован, и игроки думают о сезоне», – цитирует тренера агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе получил предложение от «Реала» и согласился перебраться в Мадрид, однако, в «ПСЖ» наложили вето на трансфер и даже исключили игрока из основной команды.

Позже во Франции сообщили, что форвард нашел общий язык с руководством и в ближайшее время продлит договор, истекающий летом 2025 года.

источник: «Советский спорт»
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