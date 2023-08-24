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Агент: Кривцов станет главным игроком сборной России через 2-3 года

Никита получил вызов в сборную.
24 августа 2023 16:19
автор: Александр Кожевников

Футбольный агент Младен Гргич высказался о попадании полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в расширенный список сборной России.

«Это огромный плюс для Никиты. Когда футболист играет за свою сборную — это очень важно. У нас в Хорватии футболист, выступающий в сборной, стоит в десять раз больше, ха-ха. Тут все понятно.

У него была травма, но сейчас у него все хорошо со здоровьем. И Кривцов станет главным игроком сборной России через 2-3 года. Это и я так вижу, и эксперты говорят. Большие европейские клубы знают о нем», — приводит «РБ Спорт» слова Гргича.

В минувшем сезоне хавбек провел за «быков» 27 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

На старте нынешнего сезона он принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2,8 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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