Агент: Кривцов станет главным игроком сборной России через 2-3 года

Футбольный агент Младен Гргич высказался о попадании полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в расширенный список сборной России.

«Это огромный плюс для Никиты. Когда футболист играет за свою сборную — это очень важно. У нас в Хорватии футболист, выступающий в сборной, стоит в десять раз больше, ха-ха. Тут все понятно.

У него была травма, но сейчас у него все хорошо со здоровьем. И Кривцов станет главным игроком сборной России через 2-3 года. Это и я так вижу, и эксперты говорят. Большие европейские клубы знают о нем», — приводит «РБ Спорт» слова Гргича.

В минувшем сезоне хавбек провел за «быков» 27 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

На старте нынешнего сезона он принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2,8 миллионов евро.