ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ФИФА открыла дело в отношении главы испанской федерации из-за поцелуя футболистки

Функционер получил соответствующее уведомление.
24 августа 2023 16:27
автор: Максим Скороходов

ФИФА объявила, что открыла дело в отношении главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, поцеловавшего игрока женской сборной после победы на чемпионате мира.

«Эпизоды могут представлять собой нарушение пунктов 1 и 2 статьи 13 дисциплинарного кодекса ФИФА. ФИФА подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любые действия, противоречащие этому», - говорится в заявлении.

ФИФА уточнила, что Рубиалес получил уведомление о возбуждении дела в отношении него.

Также в социальной сети распространилось видео, на котором функционер показывает неприличный жест при рядом сидящих королеве Испании Летисии и её 16-летней дочери Софии.

Женский чемпионат мира прошёл в Австралии и Новой Зеландии, в финале сборная Испании победила Англию 1:0.

источник: ФИФА (FIFA)
Эмерик Ляпорт перешел в «Аль-Наср»
Игрок покинул «Манчестер Сити».
24.08.2023 17:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Борис Игнатьев считает, что клубы не отпустят Головина и Миранчука в расположение сборной России
В Европе стартовали национальные чемпионаты.
24.08.2023 16:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тихонов считает главным соответствие футболистов уровню сборной, а не их клубную прописку
В расширенный состав сборной вошло шесть представителей «Спартака».
24.08.2023 16:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент: Кривцов станет главным игроком сборной России через 2-3 года
Никита получил вызов в сборную.
24.08.2023 16:19
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бывший защитник ЦСКА Щенников может продолжить карьеру в «Торпедо»
Клуб выступает в Первой лиге.
24.08.2023 16:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Анчелотти оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал» до конца этого лета
Тренер расставил все точки над «i».
24.08.2023 15:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О'Мэлли: искренне верю, что могу победить Джервонту Дэвиса
Новоиспечённый чемпион UFC верит в победу над непобежденным боксером.
24.08.2023 15:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Евгений Ловчев: Личка вытаскивает из «Динамо» лучшее, но не хватает класса
Команда потерпела одно поражение в текущем чемпионате.
24.08.2023 15:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.