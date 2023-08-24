ФИФА открыла дело в отношении главы испанской федерации из-за поцелуя футболистки

ФИФА объявила, что открыла дело в отношении главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, поцеловавшего игрока женской сборной после победы на чемпионате мира.

«Эпизоды могут представлять собой нарушение пунктов 1 и 2 статьи 13 дисциплинарного кодекса ФИФА. ФИФА подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любые действия, противоречащие этому», - говорится в заявлении.

ФИФА уточнила, что Рубиалес получил уведомление о возбуждении дела в отношении него.

Также в социальной сети распространилось видео, на котором функционер показывает неприличный жест при рядом сидящих королеве Испании Летисии и её 16-летней дочери Софии.

Женский чемпионат мира прошёл в Австралии и Новой Зеландии, в финале сборная Испании победила Англию 1:0.