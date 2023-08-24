Тихонов считает главным соответствие футболистов уровню сборной, а не их клубную прописку

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о расширенном составе сборной страны, в который вошло шесть игроков «Спартака».

«Давайте не будем говорить о том, заслуженно или не заслуженно попали в расширенный состав шесть футболистов «Спартака». Это расширенный список, это дело тренера, так решил, вызвали — хорошо. Радует ли такое количество футболистов «Спартака»? Без разницы, из какой команды вызывают, главное, чтобы футболисты соответствовали уровню игры сборной. Не просто так приезжали, а чтобы они соответствовали уровню», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Напомним, сбор пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября. Сборная России планирует провести два товарищеских матча. Ранее сообщалось, что РФС устно согласовал проведение в контрольной игры с Катаром.