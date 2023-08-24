Амельченко поделился впечталениями от старта сезона в РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Антон Амельченко поделился впечатлениями от пяти стартовых туров РПЛ.

«Неожиданно забуксовал «Зенит», но это обусловлено тем, что они лишились лидеров. Думаю, дальше все устаканится и в команде появятся новые футболисты, которые, возможно в том сезоне были на вторых ролях. «Урал» вторую часть прошлого сезона после прихода Гончаренко выглядел очень неплохо, а сейчас они сохранили состав и будут хорошей боевой командой. Мне кажется, очевидно, что «Краснодар» должен идти в лидерах. Его подбор игроков и интенсивный футбол дает свои плоды. «Спартак» недисциплинирован в защите, а крепкая оборона — это залог успеха. ЦСКА пока немного разочаровывает, но мне кажется, что у них была не лучшая селекция. Я ожидал большего от «Локомотива», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Амельченко.

После пяти туров Российской Премьер-лиги лидерство в турнирной таблице захватил «Краснодар», набравший 13 очков. СТолько же баллов на счету «Урала». Третьим идёт «Динамо», четвёртым - «Зенит». У этих клубов по 10 очков в активе.