Балахнин отметил, что «Спартак» в состоянии обыграть «Ахмат»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом».

«Спартаку» надо реабилитироваться, плюс показать свои притязания на чемпионство. Красно-белые были хороши, до срыва с «Зенитом», когда они по игре уступили питерцам. Теперь надо показывать, что команда все равно находится в борьбе за чемпионство. Они в состоянии обыграть «Ахмат». Есть проблемы с обороной. В защите достаточно хороших футболистов, просто они как-то не организованы. А так, эти ребята способны играть лучше в защите», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

«Спартак» с девятью очками находится на шестом месте в турнирной тбалице, «Ахмат» набрал шесть очков и располагается на девятом месте.