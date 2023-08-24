ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Балахнин отметил, что «Спартак» в состоянии обыграть «Ахмат»

Матч состоится 26 августа.
24 августа 2023 17:50
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом».

«Спартаку» надо реабилитироваться, плюс показать свои притязания на чемпионство. Красно-белые были хороши, до срыва с «Зенитом», когда они по игре уступили питерцам. Теперь надо показывать, что команда все равно находится в борьбе за чемпионство. Они в состоянии обыграть «Ахмат». Есть проблемы с обороной. В защите достаточно хороших футболистов, просто они как-то не организованы. А так, эти ребята способны играть лучше в защите», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

«Спартак» с девятью очками находится на шестом месте в турнирной тбалице, «Ахмат» набрал шесть очков и располагается на девятом месте.

источник: «Евро-футбол.ру»
Чавес прилетел в Москву, «Динамо» запланировало мероприятие в день подписания
Осталось уладить последние формальности.
24.08.2023 18:36
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Челси» подписал контракт с 18-летним форвардом «Сантоса»
Лондонский клуб набрал четыре очка на старте сезона АПЛ.
24.08.2023 18:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Барбоза: «Бенфика» хочет за Нереса в три раза больше, чем предлагает «Зенит»
Сложности с трансфером продолэжаются.
24.08.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Рядно вошел в состав молодежной сборной России
Рядно вошел в состав молодежной сборной России
Команда Шабарова сыграет два матча против Узбекистана.
24.08.2023 17:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бывший игрок «Зенита» Витсель может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Сейчас футболист выступает в Испании.
24.08.2023 17:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Амельченко поделился впечталениями от старта сезона в РПЛ
В турнирной таблице лидирует «Краснодар».
24.08.2023 17:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
Борис Игнатьев: хотелось бы, чтобы у сборной России было преимущество в игре с Катаром
С февраля прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой.
24.08.2023 17:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Эмерик Ляпорт перешёл в «Аль-Наср»
Эмерик Ляпорт перешёл в «Аль-Наср»
Игрок покинул «Манчестер Сити».
24.08.2023 17:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.