Рядно вошел в состав молодежной сборной России

РФС назвал состав молодежной сборной России на сбор со 2 по 12 сентября.
Учитывая отстранение от международных турниров, главный тренер Иван Шабаров набрал команду из игроков 2005 года рождения.
Вратари: Михаил Цулая («Ростов»), Тимофей Митров («Локомотив»), Александр Дёгтев («Сочи»).
Защитники: Михаил Рядно, Вадим Чурилов (оба – ЦСКА), Евгений Лукиных («Локомотив»), Никита Бозов («Спартак»), Никита Лобов («Зенит»), Герман Игнатов («Ростов»), Максим Балахонов («Динамо»), Алан Агаев («Родина»).
Полузащитники: Михаил Щетинин, Алексей Батраков (оба – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба – ЦСКА), Алексей Колтаков («Ростов» ), Григорий Ловцов («Краснодар»), Константин Воинков («Зенит»), Егор Смелов («Динамо»), Илья Ишков («Урал»), Денис Пушкарёв («Волгарь»).
Нападающие: Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону), Лука Згурский (ЦСКА Москва).
Команда соберется в Новогорске до 5 сентября, чтобы потом выехать в Бухару, где сыграет со сборной Узбекистана. Матчи пройдет 8 и 11 сентября и начнется в 16:00 по московскому времени. По договоренности сборная Узбекистана будет также представлена игроками 2005 года рождения.