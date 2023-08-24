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Рядно вошел в состав молодежной сборной России

Команда Шабарова сыграет два матча против Узбекистана.
Рядно вошел в состав молодежной сборной России
24 августа 2023 17:58
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

РФС назвал состав молодежной сборной России на сбор со 2 по 12 сентября.

Учитывая отстранение от международных турниров, главный тренер Иван Шабаров набрал команду из игроков 2005 года рождения.

Вратари: Михаил Цулая («Ростов»), Тимофей Митров («Локомотив»), Александр Дёгтев («Сочи»).

Защитники: Михаил Рядно, Вадим Чурилов (оба – ЦСКА), Евгений Лукиных («Локомотив»), Никита Бозов («Спартак»), Никита Лобов («Зенит»), Герман Игнатов («Ростов»), Максим Балахонов («Динамо»), Алан Агаев («Родина»).

Полузащитники: Михаил Щетинин, Алексей Батраков (оба – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба – ЦСКА), Алексей Колтаков («Ростов» ), Григорий Ловцов («Краснодар»), Константин Воинков («Зенит»), Егор Смелов («Динамо»), Илья Ишков («Урал»), Денис Пушкарёв («Волгарь»).

Нападающие: Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону), Лука Згурский (ЦСКА Москва).

Команда соберется в Новогорске до 5 сентября, чтобы потом выехать в Бухару, где сыграет со сборной Узбекистана. Матчи пройдет 8 и 11 сентября и начнется в 16:00 по московскому времени. По договоренности сборная Узбекистана будет также представлена игроками 2005 года рождения.

источник: РФС
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