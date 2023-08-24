Агент Барбоза: «Бенфика» хочет за Нереса в три раза больше, чем предлагает «Зенит»

Известный португальский агент Паулу Барбоза рассказал о сложностях с трансфером полузащитника «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».

«Конечно, он усилит «Зенит». Но это будет очень непростая сделка.»Бенфика» не хочет его продавать сейчас. Они готовы продать его в конце сезона. «Бенфика» играет в Лиге чемпионов руководство клуба думает, что таким образом он в конце сезона будет стоить дороже. Поэтому сейчас для них не самый лучший момент для продажи. Думаю, что «Бенфика» потребует слишком много денег за него. Пишут, что «Зенит» готов заплатить 30 миллионов? «Бенфика» хочет в три раза больше. В контракте прописано, что если какой-либо клуб платит 100 миллионов, то «Бенфика» обязана его продать. Но мне кажется, это очень большая сумма», - приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предварительно договорились с 26-летним форвардом о переходе. Сообщается, что петербуржцам для завершения трансфера бразильца необходимо согласовать сумму сделки.

Нерес присоединился к «Бенфике» в июле 2022 года. Всего за команду из Лиссабона он сыграл 49 матчей, отметился 12 забитыми мячами и отдал 16 результативных передач. Его соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.