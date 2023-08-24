Чавес прилетел в Москву, «Динамо» запланировало мероприятие в день подписания

Полузащитник сборной Мексики Луис Чавес, выкупивший контракт у «Пачуки», прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо».

Ранее российская команда презентовала новичка.

«Чавес прилетел во Внуково, официально трансфер не объявлен пока что, нужно уладить несколько формальностей.

В пятницу медосмотр в Москве, в воскресенье объявим официально о переходе, будет мероприятие с участием главного тренера, топ-менеджмента», - сообщила пресс-служба «Динамо» «Советскому спорту».

Чавес выступал за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.