Чавес назвал номер, под которым будет играть в «Динамо»

Полузащитник сборной Мексики Луис Чавес, выкупивший контракт у «Пачуки», прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо».

Ранее российская команда презентовала новичка.

На вопрос, под каким номером новичок бело-голубых будет играть в «Динамо», Чавес ответил следующее:

— 24, - передаёт корреспондент «Советского спорта».

Чавес выступал за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.