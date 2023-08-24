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Клотет не включил в заявку игрока из-за улыбки во время тренировки «Торпедо»

Испанский специалист продолжает борьбу с хорошим настроением.
24 августа 2023 19:52
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет не включил в заявку на игру Первой лиги вингера Руслана Червякова из-за того, что он улыбался на тренировке, жонглируя мячом. Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв.

Как информирует источник, по мнению тренера у игрока не должно быть такого настроения после двух поражений подряд.

В прошлом сезоне Клотет уже выгонял игроков с тренировок из-за улыбок. Так, в частности,Клотет выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлёва за то, что тот улыбался во время занятия.

источник: «Советский спорт»
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