Клотет не включил в заявку игрока из-за улыбки во время тренировки «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет не включил в заявку на игру Первой лиги вингера Руслана Червякова из-за того, что он улыбался на тренировке, жонглируя мячом. Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв.

Как информирует источник, по мнению тренера у игрока не должно быть такого настроения после двух поражений подряд.

В прошлом сезоне Клотет уже выгонял игроков с тренировок из-за улыбок. Так, в частности,Клотет выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлёва за то, что тот улыбался во время занятия.