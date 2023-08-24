Чавес - о переходе в «Динамо»: не рассматривал больше других вариантов

Полузащитник сборной Мексики Луис Чавес, прилетевший в Москву для подписания контракта с «Динамо», рассказал, какие варианты были у него для продолжения карьеры.

«Я не знаю. Может быть, были, но первое предложение было от «Динамо». Я общался с главным тренером, с руководством. Не рассматривал больше других вариантов. Сосредоточен был на этом переходе», - сказал Чавес в интервью «Советскому спорту».

Ради перехода в российскую команду хавбек выкупил контракт у «Пачуки», за неё он выступал с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.