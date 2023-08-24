Соболев: отметка в 50 мячей за «Спартак» — начальная ступень

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал то, что забил 50 голов за московский клуб.

«3,5 года в «Спартаке». Горд быть частью самого великого и титулованного клуба в России. Эта отметка в 50 мячей, я уверен, только начальная ступень. Всё ещё впереди. Спасибо всем за поздравления», — написал Соболев в своём телеграм-канале.

Соболев выступает в составе «Спартака» с зимы 2020 года. Он перешёл в состав столичного клуба из «Крыльев Советов». Всего Соболев сыграл за красно-белых 109 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 25 результативных передач.