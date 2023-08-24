«Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о покупке Николсона

Форвард «Спартака» Шамар Николсон не перейдёт в английский «Уотфорд».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» отклонил предложение английского клуба. Предложение англичан было настолько смехотворным, что его даже не стали воспринимать всерьёз.

Николсон присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. В минувшем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он отыграл 27 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.