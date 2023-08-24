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Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу над киевским «Динамо» в Лиге конференций

Встреча завершилась со счётом 3:2.
Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу над киевским «Динамо» в Лиге конференций
24 августа 2023 22:10
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Бешикташ"

В Бухаресте (Румыния) завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором встречались киевское «Динамо» и турецкий «Бешикташ».

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу турецкой команды.

Победный гол в матче забил казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов, перешедший в нынешнее межсезонье из ЦСКА.

В составе киевского «Динамо» отличились Николай Шапаренко и Назар Волошин.

За «Бешикташ», помимо Зайнутдинова, забили Омар Колли и Венсан Абубакар.

Ответный матч пройдёт 31 августа в Стамбуле.

источник: «Советский спорт»
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