Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу над киевским «Динамо» в Лиге конференций

В Бухаресте (Румыния) завершился первый матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором встречались киевское «Динамо» и турецкий «Бешикташ».
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу турецкой команды.
Победный гол в матче забил казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов, перешедший в нынешнее межсезонье из ЦСКА.
В составе киевского «Динамо» отличились Николай Шапаренко и Назар Волошин.
За «Бешикташ», помимо Зайнутдинова, забили Омар Колли и Венсан Абубакар.
Ответный матч пройдёт 31 августа в Стамбуле.
источник: «Советский спорт»