Рубиалес решил уйти в отставку c поста президента испанской федерации из-за скандала с поцелуем

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес из-за скандала с поцелуем с футболисткой сборной Испании покинет свой пост.

Об этом сообщает COPE. Как информирует источник, функционер объявит об отставке 25 августа.

20 августа национальная команда Испании одолела Англию со счётом 1:0 в финале чемпионата мира, который прошёл в Австралии и Новой Зеландии, и впервые в своей истории выиграла мундиаль. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу сборной, обнимал испанских футболисток, а затем поцеловал в губы Эрмосо.

Рубиалес является главой Испанской федерации футбола с мая 2018 года. Ранее 45-летний функционер на видео принёс извинения Эрмосо за скандальный эпизод, однако это не спасло главу RFEF от шквала критики в свой адрес и требования отставки.