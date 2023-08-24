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Рубиалес решил уйти в отставку c поста президента испанской федерации из-за скандала с поцелуем

Функционер сдался под напором общественности.
24 августа 2023 22:54
автор: Александр Кожевников

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес из-за скандала с поцелуем с футболисткой сборной Испании покинет свой пост.

Об этом сообщает COPE. Как информирует источник, функционер объявит об отставке 25 августа.

20 августа национальная команда Испании одолела Англию со счётом 1:0 в финале чемпионата мира, который прошёл в Австралии и Новой Зеландии, и впервые в своей истории выиграла мундиаль. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу сборной, обнимал испанских футболисток, а затем поцеловал в губы Эрмосо.

Рубиалес является главой Испанской федерации футбола с мая 2018 года. Ранее 45-летний функционер на видео принёс извинения Эрмосо за скандальный эпизод, однако это не спасло главу RFEF от шквала критики в свой адрес и требования отставки.

источник: COPE
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