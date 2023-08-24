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БАТЭ разгромно проиграл первый матч «Балканам» из Косова в Лиге конференций

Белорусский клуб борется за место в групповом этапе.
БАТЭ разгромно проиграл первый матч «Балканам» из Косова в Лиге конференций
24 августа 2023 23:48
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК БАТЭ

В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций борисовский БАТЭ на выезде уступил «Балканам» из Косова.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля, в составе которых дубль оформил Блеарт Толай. Ещё по одному разу отличились Байрам Яшаница и Арменд Таки.

Гости ответили точным ударом в исполнении Дениса Лаптева.

Ответная игра пройдёт 31 августа на нейтральном поле.

Лига конференций
Раунд плей-офф. 1-й матч
«Балканы» (Косово) - БАТЭ (Борисов, Беларусь) - 3:1 (1:1)
Голы: Яшаница, 31; Толай, 58; 67; Таки, 89 - Лаптев, 10.

источник: «Советский спорт»
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