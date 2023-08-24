Карраскаль станет игроком «Динамо» до конца недели

«Динамо» закрыло все финансовые вопросы по трансферу полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что контракт с Карраскалем будет подписан до конца недели.

Переход 25-летнего игрока в «Динамо» затянулся на несколько дней из-за того, что агент Карраскаля попросил большую комиссию, а также обсуждались бонусы для колумбийца.

26-летний Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта». Переход колумбийца обошелся армейцам в 6 млн евро.

В прошлом сезоне РПЛ хавбек отыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.