ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Карраскаль станет игроком «Динамо» до конца недели

Все вопросы по трансферу улажены.
24 августа 2023 23:56
автор: Александр Кожевников

«Динамо» закрыло все финансовые вопросы по трансферу полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что контракт с Карраскалем будет подписан до конца недели.

Переход 25-летнего игрока в «Динамо» затянулся на несколько дней из-за того, что агент Карраскаля попросил большую комиссию, а также обсуждались бонусы для колумбийца.

26-летний Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта». Переход колумбийца обошелся армейцам в 6 млн евро.

В прошлом сезоне РПЛ хавбек отыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
ЦСКА близок к покупке защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена
Цена вопроса - 4,5 миллиона.
24.08.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
БАТЭ разгромно проиграл первый матч «Балканам» из Косова в Лиге конференций
БАТЭ разгромно проиграл первый матч «Балканам» из Косова в Лиге конференций
Белорусский клуб борется за место в групповом этапе.
24.08.2023 23:48
Футбол
автор: Александр Шульгин
Рубиалес решил уйти в отставку c поста президента испанской федерации из-за скандала с поцелуем
Функционер сдался под напором общественности.
24.08.2023 22:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу над киевским «Динамо» в Лиге конференций
Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу над киевским «Динамо» в Лиге конференций
Встреча завершилась со счётом 3:2.
24.08.2023 22:10
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о покупке Николсона
Английский клуб не смог удовлетворить запросы московского клуба.
24.08.2023 20:46
Футбол
автор: Александр Кожевников
Соболев: отметка в 50 мячей за «Спартак» — начальная ступень
Футболист отметил юбилей.
24.08.2023 20:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Чавес перечислил мифы, которые он слышал о России до своего приезда в страну
Новичок «Динамо» ответил на вопросы корреспондентов.
24.08.2023 20:17
Футбол
автор: Александр Шульгин
Чавес — о переходе в «Динамо»: не рассматривал больше других вариантов
27-летний футболист прибыл в Москву для подписания контракта.
24.08.2023 20:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.