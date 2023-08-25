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Мохамед Салах дал согласие на трансфер в «Аль-Иттихад»

Египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
25 августа 2023 08:10
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 25 августа, издание beIN Sports сообщает о том, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах согласился перейти в клуб Саудовской Аравии «Аль-Иттихад».

Согласно данным источника, сделка зависит от решения руководства мерсисайдцев.

Ранее сообщалось, что команда из Джидды готова заплатить за 31-летнего египетского нападающего более 90 млн евро.

Если «Ливерпуль» даст согласие, то эта сделка станет самой дорогостоящей в истории Саудовской Про-лиги.

Текущий контракт Салаха с мерсисайдцами рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 65 млн евро.

источник: beIN SPORTS
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