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Наставник «Бешикташа» оценил дебют Бактиёра Зайнутдинова в составе турецкого клуба

В дебютном матче за новый клуб экс-игрок ЦСКА забил победный гол.
25 августа 2023 08:18
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш оценил дебют казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в составе турецкого клуба.

Напомним, 24 августа в первом матче в рамках раунда плей-офф Лиги конференций «Бешикташ» одержал победу над киевским «Динамо» со счётом 3:2. Экс-футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов забил победный гол за свою новую команду.

«Я отдал предпочтение Бактиёру, потому что он уже играл в этом сезоне. Когда Масуаку получил травму, я выбрал его. Поставил Бактиёра в пару с Умутом, чтобы контролировать атакующего правого защитника и его недостатки. Зайнутдинов показал себя с лучшей стороны. Есть плюсы и минусы, но главное, что мы выиграли», — цитирует Гюнеша издание Son Dakika.

За «Бешикташ», помимо Зайнутдинова, забили Омар Колли и Венсан Абубакар.

Ответный матч пройдёт 31 августа в Стамбуле.

источник: Son Dakika
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