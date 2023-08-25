Наставник «Бешикташа» оценил дебют Бактиёра Зайнутдинова в составе турецкого клуба

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш оценил дебют казахстанского полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в составе турецкого клуба.

Напомним, 24 августа в первом матче в рамках раунда плей-офф Лиги конференций «Бешикташ» одержал победу над киевским «Динамо» со счётом 3:2. Экс-футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов забил победный гол за свою новую команду.

«Я отдал предпочтение Бактиёру, потому что он уже играл в этом сезоне. Когда Масуаку получил травму, я выбрал его. Поставил Бактиёра в пару с Умутом, чтобы контролировать атакующего правого защитника и его недостатки. Зайнутдинов показал себя с лучшей стороны. Есть плюсы и минусы, но главное, что мы выиграли», — цитирует Гюнеша издание Son Dakika.

За «Бешикташ», помимо Зайнутдинова, забили Омар Колли и Венсан Абубакар.

Ответный матч пройдёт 31 августа в Стамбуле.