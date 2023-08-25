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Президент RFEF подает в отставку после поцелуя с футболисткой

Глава Королевской испанской футбольной федерации оказался в эпицентре серьезного скандала.
25 августа 2023 08:43
автор: Виталий Овсянников

Издание Cope сообщает о том, что сегодня, 25 августа, Луис Рубиалес уйдет в отставку с поста главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Напомним, сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0 в финале женского чемпионата мира, и впервые в своей истории выиграли титул чемпионок. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо.

Это вызвало большой скандал в обществе. Источник отмечает, что Луис Рубиалес не выдерживает давления из-за данного инцидента и уходит в отставку. Он уже сообщил своим коллегам, что сегодня, 25 августа, официально покинет свою должность.

источник: COPE
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