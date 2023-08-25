«Атлетико Паранаэнсе» принял предложение ЦСКА по трансферу Келвена

Сегодня, 25 августа, Globo Esporte сообщает о том, что клуб «Атлетико Паранаэнсе» принял предложение московского ЦСКА по бразильскому защитнику Келвену.

Отмечается, что переговоры ведутся уже около двух недель. Изначально «Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать 22-летнего игрока. Затем красно-синие отправили бразильцам улучшенное предложение, которое полностью устроило руководство клуба.

Теперь столичным армейцам необходимо согласовать условия личного контракта с Келвеном.

Бразильский защитник играет «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Его текущий контракт с клубом завершится в феврале 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Келвена составляет 7 млн евро.