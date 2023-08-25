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ЦСКА предложил 4,5 млн долларов за защитника «РБ Брагантино»

Сделка близка к завершению.
ЦСКА предложил 4,5 млн долларов за защитника «РБ Брагантино»
25 августа 2023 08:57
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автор фото: Getty Images

Авторитетный инсайдер Иван Карпов сообщил о возможном трансфере в ЦСКА защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишабы.

По данным журналиста, армейцы предложили за игрока 4,5 млн долларов, а самому футболисту – четырехлетний договор.

Бразилец уже сообщил руководству клуба, что хотел бы присоединиться к красно-синим. Карпов подчеркнул, что стороны близки к заключению сделки.

26-летний Капишаба выступает за «РБ Брагантино» с января 2023 года. На его счету 40 матчей, 3 гола и 4 ассиста. Ранее он также играл за «Гремио», «Форталезу» и «Коринтианс».

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