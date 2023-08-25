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Уткин ответил бизнесмену Тинькову на критику владельца «Краснодара» Галицкого

Своё мнение журналист высказал в свежем выпуске передачи «Футбольный клуб».
25 августа 2023 09:11
автор: Виталий Овсянников

Популярный блогер и комментатор Василий Уткин отреагировал на слова бизнесмена Олега Тинькова в адрес владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого.

«Вот даже по тому, кто и как называет свой бизнес, видна разница. У Тинькова всё от его имени, у Галицкого нет. А была ли у Олега Тинькова, например, интересная мечта? Вот у Галицкого она есть. А есть ли у Тинькова нечто, что он оставит после себя? Актуальные слова уходят вместе с актуальностью, а парк Галицкого остаётся, а стадион «Краснодара» остаётся. Ну это же разные задачи жизненные, правда же? Именно поэтому слова Тинькова о Галицком просто не имеют никакого значения. Они просто очень разные люди», — заявил Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём YouTube-канале.

В текущем сезоне «Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 13 очков в пяти матчах. В Кубке России клуб Сергея Галицкого проиграл в первых двух матчах группового этапа.

Следующий матч «быки» проведут 25 августа, когда сыграют в гостях против «Факела» в 6-м туре РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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