Мюллер объяснил, в чем Месси сильнее Роналду

Форвард «Баварии» Томас Мюллер, выбирая между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, отдал предпочтение аргентинскому футболисту. По его словам, именно Месси заставляет миллионы людей посещать футбольные матчи.

«Величайшим для меня является Месси, потому что он заставляет людей говорить: «Я хожу на стадион из-за его элегантности», и в то же время он очень эффективен в плане забивания голов, достижения рекордов и титулов».

Криштиану также является сильным кандидатом в двух категориях: статистика и титулы, но Месси просто более утонченный и элегантный», – сказал Мюллер в интервью DAZN.

Этим летом 36-летний Месси покинул «ПСЖ» и перебрался в клуб MLS «Интер Майами». До этого аргентинец выступал за «Барселону», с которой выиграл множество трофеев, в том числе Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В составе сборной Аргентины Месси побеждал на чемпионате мира (2022) и выигрывал Кубок Америки (2021).