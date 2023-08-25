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«Марсель» так и не сделал официального предложения «Локомотиву» по Изидору

Французский клуб сомневается в необходимости этого трансфера.
«Марсель» так и не сделал официального предложения «Локомотиву» по Изидору
25 августа 2023 10:09
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 25 августа, Sport24 сообщает о том, что французский «Марсель» так и не оформил официального предложения по нападающему московского «Локомотива» Вильсону Изидору.

Источник отмечает, что клуб Лиги 1 сомневается в необходимости этого трансфера. На текущий момент переговоры между клубами остановились.

Напомним, Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года, тогда москвичи выплатили французскому клубу 3,5 млн евро. В составе железнодорожников Изидор провел 42 матча, забил 19 мячей и отдал семь голевых передач.

источник: Sport24.ru
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