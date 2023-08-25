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Старт 6-го тура РПЛ: где смотреть матч «Оренбург» - ЦСКА онлайн и по ТВ

Игра пройдет на стадионе «Газовик».
Старт 6-го тура РПЛ: где смотреть матч «Оренбург» - ЦСКА онлайн и по ТВ
25 августа 2023 10:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Оренбург"

25 августа матчем между «Оренбургом» и ЦСКА стартует 6-й тур Российской премьер-лиги.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17:30 по московскому времени.

Встречу покажет премиальный телеканал «Матч Премьер», платная трансляция также будет доступна на официальном сайте холдинга и начнётся за пять минут до стартового свистка.

«Оренбург» неудачно начал сезон, команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу и сменила главного тренера, руководить коллективом будет Давид Деограсия, для которого матч против ЦСКА будет первым в новом статусе. Армейцы с 9 очками занимают пятое место.

источник: «Советский спорт»
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