Старт 6-го тура РПЛ: где смотреть матч «Оренбург» - ЦСКА онлайн и по ТВ

25 августа матчем между «Оренбургом» и ЦСКА стартует 6-й тур Российской премьер-лиги.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17:30 по московскому времени.

Встречу покажет премиальный телеканал «Матч Премьер», платная трансляция также будет доступна на официальном сайте холдинга и начнётся за пять минут до стартового свистка.

«Оренбург» неудачно начал сезон, команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу и сменила главного тренера, руководить коллективом будет Давид Деограсия, для которого матч против ЦСКА будет первым в новом статусе. Армейцы с 9 очками занимают пятое место.