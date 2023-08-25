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«Факел» — «Краснодар»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 (мск).
«Факел» — «Краснодар»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
25 августа 2023 10:28
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Факел"

25 августа в 20:00 (мск) в матче 6-го тура РПЛ «Факел» проведёт домашний матч с «Краснодаром».

Игра состоится на стадионе «Центральный стадион профсоюзов». Главный арбитр — Алексей Амелин (Тула).

Посмотреть встречу «Факел» — «Краснодар» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

По итогам первых 5-х туров воронежцы расположились на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка в пяти матчах. Дела «Краснодара» идут гораздо лучше. «Быки» идут на первом месте с 13 баллами в активе.

источник: «Советский спорт»
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