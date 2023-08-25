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Луческу заявил, что киевское «Динамо» играло не с «Бешикташем», а со сборной Африки

Матч Лиги конференции завершился победой турецкого клуба со счётом 3:2.
25 августа 2023 10:45
автор: Виталий Овсянников

Румынский специалист Мирча Луческу, возглавляющий киевское «Динамо», прокомментировал состав турецкого «Бешикташа» после первой игры в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

«Мы играли не с «Бешикташем», мы играли со сборной Африки, и у нас было всего 11 игроков, которые тренировались в клубе», — цитирует Луческу Nexus Sports в своих социальных сетях.

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу турецкой команды. Победный гол в матче забил казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов, перешедший в нынешнее межсезонье из ЦСКА.

В составе киевского «Динамо» отличились Николай Шапаренко и Назар Волошин. За «Бешикташ», помимо Зайнутдинова, забили Омар Колли и Венсан Абубакар.

Ответный матч пройдёт 31 августа в Стамбуле.

источник: «Советский спорт»
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