Луческу заявил, что киевское «Динамо» играло не с «Бешикташем», а со сборной Африки

Румынский специалист Мирча Луческу, возглавляющий киевское «Динамо», прокомментировал состав турецкого «Бешикташа» после первой игры в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

«Мы играли не с «Бешикташем», мы играли со сборной Африки, и у нас было всего 11 игроков, которые тренировались в клубе», — цитирует Луческу Nexus Sports в своих социальных сетях.

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу турецкой команды. Победный гол в матче забил казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов, перешедший в нынешнее межсезонье из ЦСКА.

В составе киевского «Динамо» отличились Николай Шапаренко и Назар Волошин. За «Бешикташ», помимо Зайнутдинова, забили Омар Колли и Венсан Абубакар.

Ответный матч пройдёт 31 августа в Стамбуле.