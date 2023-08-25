Зарема Салихова предложила Гончаренко на пост главного тренера «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвала тренера, который может возглавить красно-белых в случае увольнения Гильермо Абаскаля.

«Виктор Гончаренко, если сейчас пошел тренд на отсутствие какой-либо чистоплотности в переходах. Тем более, что Гончаренко и в «Краснодаре» побывал. С ЦСКА Гончаренко два раза побеждал «Бенфику» Руя Витории в Лиге чемпионов», - приводит Sport24.ru слова Салиховой.

Руй Витория завоевал со «Спартаком» Кубок России и покинул клуб по личным обстоятельствам.

Гончаренко возглавляет «Урал», команда под его руководством делит по очкам (их 13) с «Краснодаром» первое место в Российской премьер-лиге.

«Спартак», имея 9 очков, идет шестым.