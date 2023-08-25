Шведский футболист Абдулла Талал Хамид пропал в Будапеште

Издание Aftonbladet сообщает о том, что шведский футболист Абдулла Талал Хамид, выступавший за венгерский клуб «Залаэгерсег» пропал в Будапеште.

В последний раз его видели вечером 21 августа. Полиция Венгрии уже начала расследование. Отец футболиста Талал Хамид прилетел из Швеции в Венгрию на поиски своего сына. Также он заявил, что этим летом с футболистом произошёл пугающий инцидент, когда к нему в гостиничный номер ворвались два человека и угрожали ножом. Трагедию удалось избежать. Вскоре приехали полицейские и забрали мужчин.

Отметим, что в этом месяце, 10 августа, футболист подписал контракт с хорватским клубом «Горица», куда он перешёл из венгерского «Залаэгерсега».