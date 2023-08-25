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«Зенит» и ЦСКА приостановили переговоры по переходу Алексея Сутормина

На текущий момент его трансфер в армейский клуб маловероятен.
«Зенит» и ЦСКА приостановили переговоры по переходу Алексея Сутормина
25 августа 2023 11:56
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 25 августа, издание Metaratings сообщает, что «Зенит» и ЦСКА приостановили переговоры по возможному трансферу в состав красно-синих полузащитника санкт-петербургского клуба Алексея Сутормина.

Согласно данным источника, 29-летнему футболисту и его агенту сообщили о том, что переход полузащитника в армейский клуб станет возможным только в том случае, если «Зенит» купить нового игрока на фланг центра поля. Отмечается, что продолжение переговоров запланировано на сентябрь.

Напомним, что Сутормин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 за команду Сергея Семака он сыграл 20 матчей и не отличился результативными действиями.

источник: Metaratings.ru
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